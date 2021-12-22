10 років разом: Ребрик із чоловіком пообіймалися на вулицях Барселони
Середа, 22 грудня 2021, 15:35
Телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втекли від буденності до романтичної Іспанії.
Напередодні 10-ї річниці шлюбу пара вирішила провести вікенд у Барселоні.
"Ми дуже багато ходили пішки… Бачили мостик зітхань і, звичайно, храм Саграда Фамілья, який будується вже 129 років і цей процес ніяк не завершиться. Там Андрій висловив думку, що собор – як символ сім’ї… бо сім’я – це вічний процес, над нею постійно треба працювати і ніколи не зупинятися", – сказала ведуча.
Нагадаємо, у Лілі та Андрія двоє дочок: 9-річна Діана та 3-річна Поліна. З ними пара нещодавно влаштувала фемілі-зйомку, на якій всі четверо позували у бузкових луках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"9 років тримаєш нас у тонусі": Ребрик зачарувала ФОТО своєї доньки-копії
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії