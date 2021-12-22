10 років разом: Ребрик із чоловіком пообіймалися на вулицях Барселони

Телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втекли від буденності до романтичної Іспанії.

Напередодні 10-ї річниці шлюбу пара вирішила провести вікенд у Барселоні.

Пара відвідала найвідоміші пам'ятки міста фото пресслужба тк "Україна"

"Ми дуже багато ходили пішки… Бачили мостик зітхань і, звичайно, храм Саграда Фамілья, який будується вже 129 років і цей процес ніяк не завершиться. Там Андрій висловив думку, що собор – як символ сім’ї… бо сім’я – це вічний процес, над нею постійно треба працювати і ніколи не зупинятися", – сказала ведуча.

Закохані на тлі фотопано "Поцілунку"

Нагадаємо, у Лілі та Андрія двоє дочок: 9-річна Діана та 3-річна Поліна. З ними пара нещодавно влаштувала фемілі-зйомку, на якій всі четверо позували у бузкових луках.

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