Бузковий фемілі-лук та обіймашки: Ребрик замилувала фотосесією з чоловіком і донями

На календарі ще листопад, проте для красивої новорічної фотосесії зарано не буває ніколи. От телеведуча Лілія Ребрик уже має святкові сімейні світлини.

Із чоловіком, Андрієм Диким та доньками, 9-річною Діаною та 3-річною Поліною вони попозували в блакитно-бузковому фемілі-луці коло ялинки.

Для новорічного настрою можна навіть не чекати грудня фото лізи пархомчук

"Обожнюємо сімейні фотосесії! Кілька разів на рік обираємо собі образи, придумаємо стилістику, робимо гарні зачіски і легкий макіяж, беремо кілька нарядів і йдемо у фотостудію або запрошуємо фотографа. Спонтанні і незаплановані фотосесії, любительські, коли знімаємо себе самі - теж любимо😍!", - поділилася Ліля.

Діана з Поліною

"А ще, в мене є гарна традиція: двічі на рік, на дні народження дітей я друкую фото з різних фотосесій, прикрашаю ними залу, роздаю якісь фото родичам, а решту- складаю в фотоальбом, щоб потім грітися теплими спогадами різних років, згадуючи саме ТОЙ день, коли було зроблено фото", - додала вона.

"Дика сімейка" попозувала для святкової фотосесії

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Нагадаємо, як розказувала Лілія, поруч із Андрієм вона почувається сексуальною богинею.

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