Співочий губернатор: як Скічко у машині хіти Білик і Скрябіна виконував. ВІДЕО
4 січня 2022, 17:30
Виявляється, депутат і губернатор Черкащини Олександр Скічко – не лише талановитий ведучий у минулому, а ще й має неабиякий співочий хист.
Вокальними даними свого чоловіка похвалилася Єлизавета Юрушева в Instagram.
На відео Скічко чуттєво співає хіти Скрябіна і Ірини Білик.
"Це просто людина їде в машині і співає. Для мене це щось неможливе, якщо я співаю, то розбігаються всі! Люблю його голос і його обожнюю! ❤ Мій нереальний чоловік мрії!", - написала Юрушева.
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Нагадаємо, нещодавно Юрушева замилувала мережу зізнанням Скічку в коханні та ч/б фото з ним.
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