Юрушева романтичним ч/б правильно зізналася в коханні до Скічка

Дружина колишнього шоумена, а нині очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева присвятила йому зворушливий допис у Instagram.

Виклавши ніжне чорно-біле фото, жінка зізналася в коханні, причому в дуже особливий спосіб, за прикладом донечки Тати.

Юрушева в мережі заговорила про кохання фото з instagram юрушевої

"Маленька навчила нас правильно зізнаватися в коханні. Треба говорити так: Я люблю тебе гугол, мільйон, трильйон, мільярд разів до Місяця і назад! Вважаю, це звучить більш значуще, ніж "хочу з тобою бути все життя!", - написала Ліза.

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А мала таки тямить!

Нагадаємо, Скічко з Юрушевою одружилися в 2017-му році в горах Грузії.

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