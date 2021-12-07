Юрушева романтичним ч/б правильно зізналася в коханні до Скічка
7 грудня 2021, 11:31
Дружина колишнього шоумена, а нині очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева присвятила йому зворушливий допис у Instagram.
Виклавши ніжне чорно-біле фото, жінка зізналася в коханні, причому в дуже особливий спосіб, за прикладом донечки Тати.
"Маленька навчила нас правильно зізнаватися в коханні. Треба говорити так: Я люблю тебе гугол, мільйон, трильйон, мільярд разів до Місяця і назад! Вважаю, це звучить більш значуще, ніж "хочу з тобою бути все життя!", - написала Ліза.
Нагадаємо, Скічко з Юрушевою одружилися в 2017-му році в горах Грузії.
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