ВІДЕО дня: бабуся та дідусь Позитива гайнули з ним у запальний танок
5 січня 2022, 16:59
Співак Олексій "Позитив" Завгородній наочно довів, що запалювати - це їхня сімейна фішка. Під новенький новорічний хіт гурту MOZGI разом із онуком станцювали бабуся та дідусь артиста.
Цим відео Олексій, звісно ж, просто не мав права не поділитися в TikTok та Instagram.
"Зателефонуй стареньким, поговори та поділися своїми переживаннями! А краще приїдь у гості! Вони краще за будь-якого психотерапевта!", - закликав він.
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Нагадаємо, свого часу співачка Ріанна показувала, як її дідусь дає лиха закаблукам на танцполі з нагоди свого 90-річчя.
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