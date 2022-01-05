ВІДЕО дня: бабуся та дідусь Позитива гайнули з ним у запальний танок

Співак Олексій "Позитив" Завгородній наочно довів, що запалювати - це їхня сімейна фішка. Під новенький новорічний хіт гурту MOZGI разом із онуком станцювали бабуся та дідусь артиста.

Цим відео Олексій, звісно ж, просто не мав права не поділитися в TikTok та Instagram.

"Зателефонуй стареньким, поговори та поділися своїми переживаннями! А краще приїдь у гості! Вони краще за будь-якого психотерапевта!", - закликав він.

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Нагадаємо, свого часу співачка Ріанна показувала, як її дідусь дає лиха закаблукам на танцполі з нагоди свого 90-річчя.

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