"У мене хороший смак": Позитив відповів на чутки про свої романи та заявив, що бачиться з ексдружиною

Співак Олексій "Позитив" Завгородній, який навесні оголосив про розлучення з дружиною Анною Андрійчук , запевнив, що вони з нею продовжують цілком мирно спілкуватися.

Також учасник гурту MOZGI, в розмові з "КП в Украине", прокоментував чутки про свої романи з кралечками-колегами.

Свого часу Олексію приписували романи і з Надею Дорофєєвою, і з Мішель Андраде, і з партнеркою по "Танцях з зірками" Юлією Сахневич фото з instagram завгороднього

"Це прикольно. Якщо люди про це говорять - значить, їм це цікаво. Причому вони самі помічають якісь інтрижки або флірт. Гадаю, всі погодяться, що в мене хороший смак. А якщо в мене буде з кимось із них роман, я обов'язково про це скажу", - пообіцяв Олексій.

Що ж до Анни, то в них склалися досить добрі, як для експодружжя, взаємини.

"Звісно, продовжуємо спілкуватися, наші батьки дружать. У нас спільна компанія, ми бачимося на днях народження друзів. Все-таки я - друг Потапа, а Аня - близька подруга Насті", - пояснив співак.

Завгородній та Андрійчук побралися в 2013-му фото з instagram андрійчук

"Мені здається, так і має бути - без якихось негативних моментів. Я стільки років знаю людину, як я можу різко перервати з нею спілкування?", - додав Позитив.

Нагадаємо, як розказувала Анна, вони з чоловіком вирішили пожити нарізно ще кілька років тому, але між ними ще зберігалася романтика, і була надія, що стосунки вдасться врятувати. Але головною причиною розлучення стало бажання жінки завести дитину, тоді як у Завгороднього на першому місці була робота.

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