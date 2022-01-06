Діджейка Нана в Мексиці посвітила тілом у купальнику: Засмага буде шик

Dj Nana, aka Анастасія Кумейко зі своїм коханим, композитором Русланом Квінтою гайнули відпочивати до Мексики. Звісно ж, кралечка не втрималася і зробила красиве фото в купальнику для своїх фанів у Instagram.

От лише зніматися Насті довелося на балконі. Як пояснила зірка, це єдине місце в готелі, де дозволяється перебувати без маски.

Діджейка Нана та її мексиканські канікули фото з instagram dj nana

"Засмага буде шик", - зазначила вона.

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Руслан із Анастасією активно проводять час: пара каталася на зіплайні, їздила по джунглях та плавала у печерах фото з instagram квінти

Нагадаємо, Dj Nana вважає, що якщо жінка, як і квітка, має бути трохи розпущеною.

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