Діджейка Нана в Мексиці посвітила тілом у купальнику: Засмага буде шик
Четвер, 6 січня 2022, 14:00
Dj Nana, aka Анастасія Кумейко зі своїм коханим, композитором Русланом Квінтою гайнули відпочивати до Мексики. Звісно ж, кралечка не втрималася і зробила красиве фото в купальнику для своїх фанів у Instagram.
От лише зніматися Насті довелося на балконі. Як пояснила зірка, це єдине місце в готелі, де дозволяється перебувати без маски.
"Засмага буде шик", - зазначила вона.
Нагадаємо, Dj Nana вважає, що якщо жінка, як і квітка, має бути трохи розпущеною.
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