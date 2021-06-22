Діджейка Нана зізналася, що погладшала, та посвітила тілом на пляжі

Діджейка Нана, яка щойно повернулася з турецького курорту, зізналася, що піднабрала трішки ваги. Щоправда, це аж ніяк не завадило дівчині знятися в пляжних луках для Instagram та навіть показати шпагат догори дригом на тлі моря.

Dj Nana в Туреччині відпочивала активно, але все одно набрала трішки ваги

"Як гадаєте, скільки смачненько-зайвих кг я привезла з собою після робочої відпустки? Не соромтеся в своїх припущеннях, за попереднім зважуванням, там бііільше 1 кг", - пококетувала Анастасія.

Кілограм і сто грамів? Двісті?

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Як відомо, завдяки самодисципліні Нана навіть в умовах карантину тримала тіло в хорошій формі. Вона тренувалася щодня, чергуючи йогу з силовими та кардіо.

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