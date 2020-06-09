Зеленський зізнався, що хропе, та прокоментував скандальне фото з пробіжки
Президент Володимир Зеленський любить фастфуд та смажену картоплю, але їсть це дуже рідко, щоби бути у формі.
Він навіть посперечався з дружиною і донькою, хто швидше скине 5 кілограмів.
Ще він ніколи не напивається, спить на животі та іноді хропе.
Про це гарант розказав кореспондентам "Української правди" під час дводенного відрядження до Хмельницького та Кам’янець-Подільського.
"Якось ми були на Луганщині і заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола. Нормально! Іноді можна кайфанути", - зізнався президент, говорячи про улюблені смаколики.
"Я дуже люблю смажену картоплю. Але ду-у-у-же рідко їм, раз на півроку. Котлетки люблю домашні. Що ще? Квашену капусту, з такою олією, пахучою. Нашою", - розповів Зеленський.
Гарант також додав, що у нього в родині всі дуже люблять фастфуд, але зараз його не їдять. Вони навіть посперечалися з дружиною і 15-річною донькою, хто швидше схудне на 5 кіло. За словами президента, поки що лідирує дочка Олександра.
Із алкогольних напоїв президент віддає перевагу вину, віскі і горілку не п’є та ніколи не напивається.
Майже кожного ранку Зеленський займається спортом.
"Можу пробігтися. Або силове навантаження. Може бути просто розтяжка. Я намагаюся вранці займатися 4-5 разів на тиждень. Принцип дуже простий - роби щось. Хоча зранку буває складно. Борюся з лінню. Перемагаю. У більшості випадків (сміється)", - поділився президент.
Кілька днів тому ТаблоID оприлюднив фото Зеленського під час розтяжки після пробіжки. Серед кадрів був один, на якому президент схилився та розтягує спину. Це фото стало мемом у мережі, мовляв, президент не має фотографуватися у такій позі.
Зеленський у коментарі кореспонденту "УП" прокоментував ситуацією зі скандалом у соцмережах через цю світлину.
"Ну, я розумію, що так зафіксована поза. Це життя. Я не роблю з цього трагедії. Це як в звичайному житті. Ти вдарився - тобі боляче. Від цього мені боляче. Але коли я - маленький хлопчик, я вдарився, плачу, хочу до мами на ручки. Коли ти вже дорослий хлопчик, ти терпиш, тому що розумієш - це обставини життя. І ти повинен її приймати такою, яка вона є", - сказав він.
"Для мене це навіть - НЕ шрам. Це - синяк. Я не читав коментарів. Навіть не знав, що є така фотографія, і вона обговорюється… Нічого страшного. Все нормально. Неприємність цю ми переживемо", - підсумував президент.
На запитання про найбільші страхи, Зеленський сказав:
"… Боюся дуже за дітей. Прям ... Прям на такому рівні. Вважаю, не зовсім нормальному. Вважаю, є перебір".
Також президент розказав про сон, який переслідував його раніше.
"Був якось тривалий період - я не міг подолати прірву. Мені потрібно було стрибнути з одного берега на інший, а там - прірва. Я весь час стрибав, і не долітав", - згадав він.
"І часто бувало уві сні задихався (тобто снилося таке – ред…). Уві сні було багато різних ситуацій, в яких ти захлинаєшся, тонеш і так далі. Просто я сплю на животі (посміхається). Я на спині не сплю. Так вийшло… Дружина каже, що хроплю", - розговорився президент.
Повний репортаж про два дні з життя Зеленського читайте на "Українській правді".
Фото Ельдар Сарахман та Євген Руденко