Зеленський зізнався, що хропе, та прокоментував скандальне фото з пробіжки

Президент Володимир Зеленський любить фастфуд та смажену картоплю, але їсть це дуже рідко, щоби бути у формі.

Він навіть посперечався з дружиною і донькою, хто швидше скине 5 кілограмів.

Ще він ніколи не напивається, спить на животі та іноді хропе.

Про це гарант розказав кореспондентам "Української правди" під час дводенного відрядження до Хмельницького та Кам’янець-Подільського.

"Якось ми були на Луганщині і заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола. Нормально! Іноді можна кайфанути", - зізнався президент, говорячи про улюблені смаколики.

"Я дуже люблю смажену картоплю. Але ду-у-у-же рідко їм, раз на півроку. Котлетки люблю домашні. Що ще? Квашену капусту, з такою олією, пахучою. Нашою", - розповів Зеленський.

Зеленський любить попоїсти, але відмовляє собі у смаколиках, щоби не втрачати форму та добре почуватися

Гарант також додав, що у нього в родині всі дуже люблять фастфуд, але зараз його не їдять. Вони навіть посперечалися з дружиною і 15-річною донькою, хто швидше схудне на 5 кіло. За словами президента, поки що лідирує дочка Олександра.

Із алкогольних напоїв президент віддає перевагу вину, віскі і горілку не п’є та ніколи не напивається.

Майже кожного ранку Зеленський займається спортом.

"Можу пробігтися. Або силове навантаження. Може бути просто розтяжка. Я намагаюся вранці займатися 4-5 разів на тиждень. Принцип дуже простий - роби щось. Хоча зранку буває складно. Борюся з лінню. Перемагаю. У більшості випадків (сміється)", - поділився президент.

Зеленський розповів про протрузії: У всіх там є (проблеми зі спиною - ред). І це нормально. До цього потрібно філософськи ставитися

Кілька днів тому ТаблоID оприлюднив фото Зеленського під час розтяжки після пробіжки. Серед кадрів був один, на якому президент схилився та розтягує спину. Це фото стало мемом у мережі, мовляв, президент не має фотографуватися у такій позі.

Зеленський у коментарі кореспонденту "УП" прокоментував ситуацією зі скандалом у соцмережах через цю світлину.

"Ну, я розумію, що так зафіксована поза. Це життя. Я не роблю з цього трагедії. Це як в звичайному житті. Ти вдарився - тобі боляче. Від цього мені боляче. Але коли я - маленький хлопчик, я вдарився, плачу, хочу до мами на ручки. Коли ти вже дорослий хлопчик, ти терпиш, тому що розумієш - це обставини життя. І ти повинен її приймати такою, яка вона є", - сказав він.

"Для мене це навіть - НЕ шрам. Це - синяк. Я не читав коментарів. Навіть не знав, що є така фотографія, і вона обговорюється… Нічого страшного. Все нормально. Неприємність цю ми переживемо", - підсумував президент.

"Це життя", - відреагував на фото Зеленський

На запитання про найбільші страхи, Зеленський сказав:

"… Боюся дуже за дітей. Прям ... Прям на такому рівні. Вважаю, не зовсім нормальному. Вважаю, є перебір".

Також президент розказав про сон, який переслідував його раніше.

"Був якось тривалий період - я не міг подолати прірву. Мені потрібно було стрибнути з одного берега на інший, а там - прірва. Я весь час стрибав, і не долітав", - згадав він.

"І часто бувало уві сні задихався (тобто снилося таке – ред…). Уві сні було багато різних ситуацій, в яких ти захлинаєшся, тонеш і так далі. Просто я сплю на животі (посміхається). Я на спині не сплю. Так вийшло… Дружина каже, що хроплю", - розговорився президент.

Повний репортаж про два дні з життя Зеленського читайте на "Українській правді".

Фото Ельдар Сарахман та Євген Руденко