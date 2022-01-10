Бекхем посвітила стрункими ніжками в сімейній фотодобірці та заявила про любов до майбутньої невістки

Днями нареченій Брукліна Бекхема моделі Ніколі Пельтц виповнилося 27 років.

З цієї нагоди не лише коханий привітав дівчину зі святом. Вікторія у своєму Instagram опублікувала милий знімок майбутньої невістки, а також добірку родинних фото.

22-річний хлопець виклав архівні знімки із коханою фото instagram@brooklynbackham

"З днем народження, найрозкішніша жінко у світі. Я неймовірно щасливий, бо можу називати тебе "своєю". Кожного дня закохуюся в тебе все більше і більше. Не можу дочекатися, поки ми постаріємо разом. Сподіваюся, в тебе найкращий день народження. Люблю всім серцем", – написав Бруклін.

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Коханий поділився також дитячим знімком нареченої

Під "найкращим днем народження" хлопець, напевно, мав на увазі відпочинок з усією його родиною. Наразі сімейство Бекхемів у повному складі разом із Ніколою, батьками Вікторії та дівчиною середнього сина Ромео Мією проводять відпустку у теплих краях.

Окремо привітати майбутню невістку вирішила і Вікторія. Дизайнерка поділилася знімком Ніколи та маленької Харпер, а згодом виклала цілу добірку сімейних знімків, серед яких і фото власних струнких ніжок втулила.

У Ніколи та найменшої Бекхем теплі стосунки фото instagram@vicktoriabeckham

Мама Вікторії також попозувала з онуками й іменинницею

"Щасливого дня народження, Ніколо. Ми так сильно любимо тебе", – написала Вікторія під фото.

Вітання вітаннями, а стрункі ноги в стрічці Instagram ніколи не завадять

Нагадаємо, Вікторія нещодавно поділилася романтичним знімком із Девідом. Подружжя позувало в обіймах одне одного під час прогулянки на яхті.

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