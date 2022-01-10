Бекхем посвітила стрункими ніжками в сімейній фотодобірці та заявила про любов до майбутньої невістки
Днями нареченій Брукліна Бекхема моделі Ніколі Пельтц виповнилося 27 років.
З цієї нагоди не лише коханий привітав дівчину зі святом. Вікторія у своєму Instagram опублікувала милий знімок майбутньої невістки, а також добірку родинних фото.
"З днем народження, найрозкішніша жінко у світі. Я неймовірно щасливий, бо можу називати тебе "своєю". Кожного дня закохуюся в тебе все більше і більше. Не можу дочекатися, поки ми постаріємо разом. Сподіваюся, в тебе найкращий день народження. Люблю всім серцем", – написав Бруклін.
Під "найкращим днем народження" хлопець, напевно, мав на увазі відпочинок з усією його родиною. Наразі сімейство Бекхемів у повному складі разом із Ніколою, батьками Вікторії та дівчиною середнього сина Ромео Мією проводять відпустку у теплих краях.
Окремо привітати майбутню невістку вирішила і Вікторія. Дизайнерка поділилася знімком Ніколи та маленької Харпер, а згодом виклала цілу добірку сімейних знімків, серед яких і фото власних струнких ніжок втулила.
"Щасливого дня народження, Ніколо. Ми так сильно любимо тебе", – написала Вікторія під фото.
Нагадаємо, Вікторія нещодавно поділилася романтичним знімком із Девідом. Подружжя позувало в обіймах одне одного під час прогулянки на яхті.
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