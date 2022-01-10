Ребрик на шпильках усілася на шпагат і дала себе поміряти. ВІДЕО
10 січня 2022, 18:00
Телеведуча Лілія Ребрик почала 2022-й зі спорту. Зірка прямісінько на знімальному майданчику сіла на шпагат.
Ба більше, зробила вона це у діловому костюмі та на шпильках. Відео зі спортивним "піруетом" Ребрик виклала в Instagram.
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"Якщо не хочете після свят міряти талію – міряйте довжину ніг", – іронічно написала ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Ребрик замилувала мережу сімейним знімком із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, батьками та донечками.
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