Ребрик на шпильках усілася на шпагат і дала себе поміряти. ВІДЕО

Телеведуча Лілія Ребрик почала 2022-й зі спорту. Зірка прямісінько на знімальному майданчику сіла на шпагат.

Ба більше, зробила вона це у діловому костюмі та на шпильках. Відео зі спортивним "піруетом" Ребрик виклала в Instagram.

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"Якщо не хочете після свят міряти талію – міряйте довжину ніг", – іронічно написала ведуча.

Телеведуча у прекрасній формі

Нагадаємо, нещодавно Ребрик замилувала мережу сімейним знімком із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, батьками та донечками.

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