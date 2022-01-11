Повернення королеви монстрів: Lady Gaga "відрізала" собі обличчя у фотосеті для глянцю
За останні кілька років співачка Lady Gaga занурилася у сферу кінематографу. На її рахунку стрічка "Народження зірки" і, як наслідок, роман із партнером по знімальному майданчику Бредлі Купером, а також байопік "Дім Гуччі".
Саме за гру в останньому фільмі журнал W Mag відзначив зірку у номінації Best Perfomance й присвятив їй одну з обкладинок спецвипуску.
Для глянцю артистка позувала не лише у розкішній сукні Saint Laurent, але й у кутюрній накидці від Ellen Christine. Останній образ, до слова, відзняли у двох інтерпретаціях, одна з яких – "вирізане" обличчя, що співачка тримає у руках.
Така стилістика нагадує ранню епатажну Lady Gaga, коли фани заслужено величали її "Королевою монстрів".
Нагадаємо, нещодавно Lady Gaga позувала також для обкладинок грудневих італійського та британського Vogue.
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