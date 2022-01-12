Чістова у бікіні та капелюсі попозувала на балійських брилах
Середа, 12 січня 2022, 18:31
Українська блогерка, родом зі Львова, Саша Чістова обожнює подорожувати і ділитися повсякденними відео зі своїми підписниками. Їх у дівчини в Instagram 1,7 мільйона.
Саша добре знається на тому, що подобається її фоловерам, і регулярно викладає у мережу гарячі фото.
Зараз блогерка відпочиває на Балі, тож проблем зі спекотним контентом у неї нема.
"Замість тонального крему – крем з SPF, замість хайлайтера – блиск від балійської вологості, а замість укладки - мокре від океану волосся", - написала Чістова і виклала фото себе топлес.
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Останнім часом все більше блогерів проводять зимову відпустку в теплих краях. Не стала винятком і Раміна, яка відпочиває на Шрі-Ланці.
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