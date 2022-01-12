"Я таких люблю": Стужук прокоментувала стосунки із ексчоловіком Саші Бо

Блогерка Софія Стужук, яка нещодавно в Instagram відповіла хейтерам на критику її особистого життя, знову підлила олії у вогонь.

Цього разу у сторіс Стужук розставила всі крапки над "і" щодо її відносин із ексчоловіком Саші Бо Ігорем Пустовітом.

"З Ігорем ми дружили і дружимо. Нічого особистого, просто бізнес, як то кажуть. Хороша, приємна людина, я таких люблю", – написала Софія.

Кінець історії

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Стосунки із Пустовітом багатодітна матуся заперечила. Однак ім’я свого обранця так і не назвала.

Нагадаємо, вперше про роман Пустовіта та Стужук заговорили після їхньго спільного вікенду в Буковелі у складі блогерської тусовки. Також багатодітній матусі приписували стосунки із учасником "Холостячки" Андрієм Шатирко. Однак після смерті ексчоловіка, блогера Дмитра Стужука Софія офіційно не підтверджувала жодних нових стосунків.

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