Дружина Пятова у рушниках похвалилася пресом, який "давно не бачила". ФОТО
13 січня 2022, 12:15
Дружина капітана збірної України по футболу Андрія Пятова Юлія лиш нещодавно повернулася з відпустки на Мальдівах.
І хоча на відпочинку красуня хизувалася фігурою у купальнику, на думку Юлії, їй є над чим працювати.
"Побалую вас і себе у тому ж числі трохи своїм пресом. Давно його не бачила і час повертатися у комфортну форму. Обіцяю вам і собі, що до весни стану знову цукеркою, а не булочкою з начинкою", – написала Юлія під архівним фото.
Варто відзначити, що Пятов та його дружина виховують 4 дітей. Наймолодшому Леву незабаром виповниться 3 роки.
Нагадаємо, на Мальдівах Пятова відпочивала без чоловіка, але з його колегами по команді та їхніми сім’ями.
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