Дружина Пятова у рушниках похвалилася пресом, який "давно не бачила". ФОТО

Дружина капітана збірної України по футболу Андрія Пятова Юлія лиш нещодавно повернулася з відпустки на Мальдівах.

І хоча на відпочинку красуня хизувалася фігурою у купальнику, на думку Юлії, їй є над чим працювати.

"Побалую вас і себе у тому ж числі трохи своїм пресом. Давно його не бачила і час повертатися у комфортну форму. Обіцяю вам і собі, що до весни стану знову цукеркою, а не булочкою з начинкою", – написала Юлія під архівним фото.

Якого саме періоду архівне фото Юлія не уточнила фото @postranskaya

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Варто відзначити, що Пятов та його дружина виховують 4 дітей. Наймолодшому Леву незабаром виповниться 3 роки.

Працювати Юлія збариється над такою фігурою

Ну які ж Мальдіви і без фото з пляжу

Нагадаємо, на Мальдівах Пятова відпочивала без чоловіка, але з його колегами по команді та їхніми сім’ями.

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