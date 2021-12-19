Динамівець Циганков заручився на Мальдівах. ФОТО

Неділя, 19 грудня 2021, 09:07

24-річний футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков зібрався одружуватися. 

18-го грудня під час відпочинку на Мальдівах він освідчився своїй дівчині Романі і оголосив про це в Instagram

"Усе тільки починається", - написав спортсмен.

 
Циганков тепер офіційно наречений 
 
Про майбутню дружину Віті відомо дуже мало 
 
Заручини були красиві

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