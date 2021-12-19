Динамівець Циганков заручився на Мальдівах. ФОТО
Неділя, 19 грудня 2021, 09:07
24-річний футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков зібрався одружуватися.
18-го грудня під час відпочинку на Мальдівах він освідчився своїй дівчині Романі і оголосив про це в Instagram.
"Усе тільки починається", - написав спортсмен.
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