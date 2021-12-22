Дружина Пятова показалася в яскравому купальнику на Мальдівах без чоловіка. ФОТО
Дружина капітана збірної України з футболу Андрія Пятова Юлія похизувалася фігурою на мальдівських пляжах.
Знімок вона виклала у свій Instagram.
"Розмалювати будні яскравими фарбами", – написала Юля під фото.
На Мальдівах дружина футболіста відпочиває разом із дітьми у компанії інших колег чоловіка та їхніх сімей. Зокрема, Сергія Кревцова й Тараса Степаненка.
До слова, на відпочинок Юлія полетіла без чоловіка. Де благовірний, вона не пояснила.
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Нагадаємо, інша зірка українського футболу, динамівець Віктор Циганков нещодавно також відпочивав на Мальдівах. Під час відпустки спортсмен зробив коханій пропозицію. А Сергій Сидорчук, так само на Мальдівах, оголосив про вагітність дружини.
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