Muse представили кліп, знятий у Києві та з українською акторкою (але ви її не побачите). ВІДЕО

Британський гурт Muse випустив кліп на свій перший після кількарічної паузи сингл "Won’t Stand Down". Відео зняли у Києвісилами українського продакшну, і в моторошній ролі королеви "темних генералів" знялася українська акторка Наталія Зозуля.

Проте обличчя її приховане за маскою фронтмена колективу Метта Белламі.

Новий кліп Muse привезли з України скріншот із відео з youtube

"Won’t Stand Down" - це пісня про опір людям, які чинять булінг, на дитячому майданчику, на роботі чи будь-де. Захищати себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій, зустрічати випробування з силою, впевненістю та агресією", - цитує Rolling Stone Белламі.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року в Києві зняв кліп британський співак Ед Ширан.

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