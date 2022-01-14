Дружина Цимбалюка у бузковому монокіні повсміхалася на камеру в Кенії. ФОТО

14 січня 2022, 13:30

Український актор Тарас Цимбалюк та його дружина візажистка й дизайнерка Тіна відпочивають у Кенії.

Серією знімків з африканських пляжів Тіна поділилася у своєму Instagram.

 
Раніше красуня позувала на Мальдівських пляжах
фото instagram@tinatsymbalyk

Великих текстів Тіна не писала. Просто подякувала Всесвіту (який зобразила смайликом), вочевидь, за черговий відпочинок із чоловіком.

 
 

До речі, Тіна заснувала власний бренд купальників. На знімках, як і належить, позує в монокіні власного дизайну.

 
Перше фото у купальнику не з пляжу, а з готельного номеру
 
Тарас теж не відстає від дружини і постить фотки з пляжу
фото instagram@tarastsymbalyk

Крім пляжів, подружжя також розважається поїздкою на сафарі.

 
 
 

Нагадаємо, Цимбалюки не так давно повернулися з Мальдівів. На тамтешніх пляжах Тіна хизувалася фігурою у купальнику, а Тарас світив голим торсом.

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