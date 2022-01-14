Дружина Цимбалюка у бузковому монокіні повсміхалася на камеру в Кенії. ФОТО
П'ятниця, 14 січня 2022, 13:30
Український актор Тарас Цимбалюк та його дружина візажистка й дизайнерка Тіна відпочивають у Кенії.
Серією знімків з африканських пляжів Тіна поділилася у своєму Instagram.
Великих текстів Тіна не писала. Просто подякувала Всесвіту (який зобразила смайликом), вочевидь, за черговий відпочинок із чоловіком.
До речі, Тіна заснувала власний бренд купальників. На знімках, як і належить, позує в монокіні власного дизайну.
Крім пляжів, подружжя також розважається поїздкою на сафарі.
Нагадаємо, Цимбалюки не так давно повернулися з Мальдівів. На тамтешніх пляжах Тіна хизувалася фігурою у купальнику, а Тарас світив голим торсом.
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