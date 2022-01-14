Дружина Цимбалюка у бузковому монокіні повсміхалася на камеру в Кенії. ФОТО

Український актор Тарас Цимбалюк та його дружина візажистка й дизайнерка Тіна відпочивають у Кенії.

Серією знімків з африканських пляжів Тіна поділилася у своєму Instagram.

Великих текстів Тіна не писала. Просто подякувала Всесвіту (який зобразила смайликом), вочевидь, за черговий відпочинок із чоловіком.

До речі, Тіна заснувала власний бренд купальників. На знімках, як і належить, позує в монокіні власного дизайну.

Перше фото у купальнику не з пляжу, а з готельного номеру

Тарас теж не відстає від дружини і постить фотки з пляжу фото instagram@tarastsymbalyk

Крім пляжів, подружжя також розважається поїздкою на сафарі.

Нагадаємо, Цимбалюки не так давно повернулися з Мальдівів. На тамтешніх пляжах Тіна хизувалася фігурою у купальнику, а Тарас світив голим торсом.

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