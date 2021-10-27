Цимбалюк на Мальдівах посвітив голим торсом під душем
27 жовтня 2021, 11:07
Актор Тарас Цимбалюк, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша" та участю у "Танцях з зірками", влаштував собі і дружині відпустку на Мальдівах.
І замість того, щоби вихвалятися коханою в бікіні, м’язистий Тарас виклав фото себе оголеного під душем.
До речі, ще влітку актор бідкався, що не займається спортом через щільний графік, тому стрімко втрачає вагу і м’язи. Але, судячи з мальдівських фото, Тарасу ще є чим потішити око прихильниць і прихильників.
Також Цимбалюк похвалився новим екстремальним досвідом. Він нарешті спробуав флайборд.
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Дружина Тараса, візажистка Тіна Цимбалюк теж виклала трішки фото з райського відпочинку.
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Нагадаємо, Тарас з Тіною одружилися в липні цього року. А у вересні вони красиво відпочивали в Іспанії.
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