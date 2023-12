Цимбалюк на Мальдівах посвітив голим торсом під душем

Актор Тарас Цимбалюк, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша" та участю у "Танцях з зірками", влаштував собі і дружині відпустку на Мальдівах.

І замість того, щоби вихвалятися коханою в бікіні, м’язистий Тарас виклав фото себе оголеного під душем.

До речі, ще влітку актор бідкався, що не займається спортом через щільний графік, тому стрімко втрачає вагу і м’язи. Але, судячи з мальдівських фото, Тарасу ще є чим потішити око прихильниць і прихильників.

"I'm sexy and I know it"