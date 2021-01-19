Із голим животом та в сережках: 18-річний син Бекхемів дебютував у Vogue

19 січня 2021, 11:28

Середній син зіркового подружжя Бекхемів, 18-річний Ромео прикрасив собою обкладинку журналу L'Uomo Vogue.

Знімав парубка відомий фотодует, Мерт Алас та Маркус Пігготт.

 
18-річний Ромео Бекхем з'явився на обкладинці

Глянцевими світлинами сина похвалилися в мережі мама Вікторія і тато Девід, написавши, що пишаються ним.

 
Цікаво, чи схвалила мама-дизайнерка луки сина
 
 
Ромео полюбляє носити прикраси та фарбує волосся
 
 

Як відомо, в Ромео вже є дівчина, модель Мія Ріган.

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Допис, поширений ROMEO (@romeobeckham)

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Допис, поширений ROMEO (@romeobeckham)

Фото та відео з Instagram Ромео Бекхема, Мерта Аласа та L'Uomo Vogue


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