Із голим животом та в сережках: 18-річний син Бекхемів дебютував у Vogue
19 січня 2021, 11:28
Середній син зіркового подружжя Бекхемів, 18-річний Ромео прикрасив собою обкладинку журналу L'Uomo Vogue.
Знімав парубка відомий фотодует, Мерт Алас та Маркус Пігготт.
Глянцевими світлинами сина похвалилися в мережі мама Вікторія і тато Девід, написавши, що пишаються ним.
Як відомо, в Ромео вже є дівчина, модель Мія Ріган.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Фото та відео з Instagram Ромео Бекхема, Мерта Аласа та L'Uomo Vogue
Приєднуйтесь до дискусії