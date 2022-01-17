17-річна донька Белуччі та Касселя у корсетній сукні млосно полежала на дивані. ФОТО
17 січня 2022, 12:30
17-річна донька експодружжя акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя Дева все частіше потрапляє в об’єктиви без маминої компанії.
Цього разу красуня попозувала молодому фотографу Бастейну Бараде.
Хлопець зняв Деву у сексапільних і чуттєвих образах. Результатом обоє поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Нагадаємо, Дева – старша донька Белуччі та Касселя. У колишнього подружжя є також молодша – 11-річна Леоні. Крім того, в актора та його теперішньої дружини, моделі Тіни Кунакі у 2019-му народилася ще одна донечка Амазоні.
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