17-річна Дева Кассель у млосних позах підкорила фанів вродою. ФОТО

Старша донька акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, 17-річна Дева знялася в черговій фотосесії. Юна модель поділилася кадрами у Instagram, як завжди, назбиравши купу компліментів від підписників.

Дева поділилася новими фото фото з instagram кассель

Підписники залайкали дівчину та засипали компліментами

Як відомо, в Деви є дві молодших сестри, 11-річна Леоні та 2-річна Амазоні, яку Касселю народила його нинішня дружина Тіна Кунакі. Обох дівчаток зіркові батьки поки стараються не показувати широкому загалові.

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