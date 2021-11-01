17-річна Дева Кассель у млосних позах підкорила фанів вродою. ФОТО

1 листопада 2021, 17:50

Старша донька акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, 17-річна Дева знялася в черговій фотосесії. Юна модель поділилася кадрами у Instagram, як завжди, назбиравши купу компліментів від підписників.

 
Дева поділилася новими фото
фото з instagram кассель
 
Підписники залайкали дівчину та засипали компліментами
 
Деву Моніка народила в 39 років, бо раніше не була готова до материнства

 
 
 
 

Як відомо, в Деви є дві молодших сестри, 11-річна Леоні та 2-річна Амазоні, яку Касселю народила його нинішня дружина Тіна Кунакі. Обох дівчаток зіркові батьки поки стараються не показувати широкому загалові.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Юні, красиві, закохані: 16-річна Дева Кассель романтично попозувала з бойфрендом

Дочки-мачухи: Тіна Кунакі показала ніжне ФОТО з Девою Кассель


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів