Звабниця Ріанна посвітила соковитими формами у сексі-комбінезоні

Співачка Ріанна порадувала шанувальників черговим зухвалим луком. 33-річна артистка покрасувалася в комбінезоні власного дизайну, ще й із новим кольором волосся.

У ефектний спосіб Рірі нагадала, що не за горами День закоханих, і час подбати про купівлю красивої білизни для себе чи для когось особливого.

Артистка попозувала в черговому своєму сексі-шедеврі

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Як відомо, сама артистка святкуватиме зі своїм бойфрендом, репером ASAP Rocky.

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