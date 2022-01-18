Звабниця Ріанна посвітила соковитими формами у сексі-комбінезоні
18 січня 2022, 10:14
Співачка Ріанна порадувала шанувальників черговим зухвалим луком. 33-річна артистка покрасувалася в комбінезоні власного дизайну, ще й із новим кольором волосся.
У ефектний спосіб Рірі нагадала, що не за горами День закоханих, і час подбати про купівлю красивої білизни для себе чи для когось особливого.
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Як відомо, сама артистка святкуватиме зі своїм бойфрендом, репером ASAP Rocky.
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