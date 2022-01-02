Ріанна у спідньому влаштувала дефіле на сходах. ВІДЕО
2 січня 2022, 10:15
Барбадоська співачка Ріанна покрасувалася в черговому комплекті звабливого спіднього власного бренду.
Гіпнотичним відео, де вона красиво піднімається сходами, зірка поділилася в Instagram.
Нагадаємо, створення одягу та косметики так захопило артистку, що в неї вже кілька років не доходять руки до випуску нового альбому. Рірі запевняла, що "агресивно працює" над музикою ще навесні 2020-го та інтригувала засекреченою назвою майбутньої платівки.
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Зараз артистці 33 роки, а до 42 вона планує встигнути завести трьох-чотирьох діток.
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