Ріанна у спідньому влаштувала дефіле на сходах. ВІДЕО

Барбадоська співачка Ріанна покрасувалася в черговому комплекті звабливого спіднього власного бренду.

Гіпнотичним відео, де вона красиво піднімається сходами, зірка поділилася в Instagram.

Ріанна продемонструвала своє чергове творіння

Нагадаємо, створення одягу та косметики так захопило артистку, що в неї вже кілька років не доходять руки до випуску нового альбому. Рірі запевняла, що "агресивно працює" над музикою ще навесні 2020-го та інтригувала засекреченою назвою майбутньої платівки.

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Зараз артистці 33 роки, а до 42 вона планує встигнути завести трьох-чотирьох діток.

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