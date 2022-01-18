Кардашян у тоненькому бікіні поплескалася у воді на багамському пляжі

Американська реаліті-зірка Кім Кардашян, певно, вирішила відпочити від скандалів та чуток навколо її розлучення з репером Каньє Вестом та гайнула до океану з молодим бойфрендом Пітом Девідсоном.

Там вона вже встигла напозувати в бікіні і викласти кілька фото в свій Instagram.

Як пише The Daily Mail, парочка відпочиває на Багамах.

"Матінка-природа", - підписала фото Кім

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А фотографував Піт?

Подейкують, 41-річна Кардашян дійсно розквітла після розлучення. Здається, однією з головних причин цього є стосунки із молодшим на 13 років коміком.

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