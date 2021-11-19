Це офіційно: Кардашян підловили за ручку з 28-річним бойфрендом
41-річна реаліті-зірка Кім Кардашян підтвердила стосунки з 28-річним коміком Пітом Девідсоном.
Парочку бачили разом у Палм-Спрінгс, Каліфорнія. Вони трималися за руки.
Фото оприлюднило видання DailyMail.com.
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Ані Кім, ані Піт не могли приховати радісних посмішок під час їхньої прогулянки біля маєтку матері Кардашян, Кріс Дженнер, де вони зупинилися разом, не залишивши жодних сумнівів у їхньому романі.
Як відомо, Девідсон – перший бойфренд Кардашян після її розриву з чоловіком і батьком її 4-х дітей Каньє Вестом.
Тоді як Піт мав романтичні стосунки з безліччю зірок, включаючи актрису з серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор, Кейт Бекінсейл і його колишню наречену Аріану Гранде.
Нагадаємо, буквально напередодні Кардашян з Девідсоном уперше з'явилися разом на одному фото в Instagram. Це якраз була вечірка з нагоди 28-річчя Піта.