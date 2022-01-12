Нова дівчина Веста виявилася фанаткою Кардашян: як сприйняла це Кім

Нова дівчина репера Каньє Веста, американська акторка Джулія Фокс виявилася фанаткою Кім Кардашян та реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", яке закрилося минулого року.

Актриса стежить за життям ексдружини свого бойфренда ще з 2007 року.

Як пише TMZ, у подкасті, який Джулія веде разом з моделлю Нікі Такеш, дівчата обговорювали розлучення Кім і Каньє, а також нові стосунки Кардашян.

Як кажуть інсайдери, Кім рада бачити колишнього чоловіка знову усміхненим і бажає, шоб він був поруч із хорошою людиною. До того ж, за її словами, краще, щоби колишній був з її шанувальницею, аніж хейтером.

Кім наче задоволена обраницею свого екса фото з instagram

Як пише The Daily Mail, якщо взаємини Фокс із Каньє продовжаться, і вона налагодить стосунки з його дітьми від Кім, то спільне виховання буде набагато простішим для всіх залучених сторін.

До речі, схожий із Кім стиль в одязі є явним доказом того, що нова дівчина репера є "палкою прихильницею" Кардашян.

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Каньє любить жінок із соковитими формами фото з instagram

А поки Каньє крутить роман зі своєю новою дівчиною, Кім теж не відстає. Нагадаємо, у теледіви встигли зав'язатися стосунки із молодшим на 13 років коміком Пітом Девідсоном.

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