Притула привіз дружину "не на ті" піраміди. ФОТО

Телеведучий Сергій Притула вирішив догодити дружині Катерині та повіз її дивитися піраміди.

Але, як жартома написав він у своєму Instagram, піраміди виявилися не тими.

"Збирались у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимось. Каже: "то не ті". Як вгодити, вже не знаю!!!", - написав Притула в Instagram і виклав фото себе з дружиною у Мексиці.

Сергій із Катериною полетіли відпочивати без дітей

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Притулам, як бачимо, подобається Мексика

Нагадаємо, торік Сергій з Катериною стали батьками ще однієї дівчинки.

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