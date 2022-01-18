Притула привіз дружину "не на ті" піраміди. ФОТО
18 січня 2022, 14:00
Телеведучий Сергій Притула вирішив догодити дружині Катерині та повіз її дивитися піраміди.
Але, як жартома написав він у своєму Instagram, піраміди виявилися не тими.
"Збирались у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимось. Каже: "то не ті". Як вгодити, вже не знаю!!!", - написав Притула в Instagram і виклав фото себе з дружиною у Мексиці.
Нагадаємо, торік Сергій з Катериною стали батьками ще однієї дівчинки.
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