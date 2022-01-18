Притула привіз дружину "не на ті" піраміди. ФОТО

Вівторок, 18 січня 2022, 14:00

Телеведучий Сергій Притула вирішив догодити дружині Катерині та повіз її дивитися піраміди.

Але, як жартома написав він у своєму Instagram, піраміди виявилися не тими.

"Збирались у відпустку. Дружина каже: "Хочу на піраміди". Прилетіли, дивимось. Каже: "то не ті". Як вгодити, вже не знаю!!!", - написав Притула в Instagram  і виклав фото себе з дружиною у Мексиці.

 
Сергій із Катериною полетіли відпочивати без дітей 
 
Подружжя обрало дуже популярну нині Мексику 
 
Притулам, як бачимо, подобається Мексика 

Нагадаємо, торік Сергій з Катериною стали батьками ще однієї дівчинки. 

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