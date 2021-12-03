Притула показав свій вечір із трьома дітьми. ФОТО
П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:44
Телеведучий Сергій Притула поділився домашнім фото зі своїми трьома нащадками: Дмитром, Соломією та наймолодшенькою, 5-місячною Стефанією.
"Тато з роботи прийшов;)))! Усі за стіл!!!", - написав багатодітний батько в Instagram.
Як відомо, Дмитро - син зірки від попереднього шлюбу, а дівчаток йому подарувала нинішня дружина Катерина.
Нагадаємо, Притула вважає, що "місія" ще не виконана до кінця, і вони з коханою ще мусять попрацювати над тим, щоби українців знову було 52 мільйони.
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