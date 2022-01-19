#Перегрівся: Ткач у Домінікані насмішив мережу червоним обличчям

Середа, 19 січня 2022, 16:50

Актор студії "Квартал-95" Юрій Ткач, відомий участю у "Танцях з зірками", веселить своїх підписників кумедним контентом навіть у відпустці. 

Комік показав, як розважається у Домінікані разом зі своєю родиною.

На відео із хештегом #перегрівся Ткач зняв себе у басейні з червоним від сонця обличчям.

 
Про сонцезахисні креми Ткач, певно, не чув 
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Публикация от Юрій Ткач 🇺🇦 (@yuriy_tkach)

А ще Юрій постить милі відео з 7-річною донькою Лізою.

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Публикация от Юрій Ткач 🇺🇦 (@yuriy_tkach)

 
Родина коміка має виглядати приблизно так :)
фото з instagram

А поки Юрій Ткач продовжує веселити свою родину на узбережжі Карибського моря, його колега, телеведучий Сергій Притула, повіз свою дружину у відпустку "не на ті піраміди".


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