#Перегрівся: Ткач у Домінікані насмішив мережу червоним обличчям
Середа, 19 січня 2022, 16:50
Актор студії "Квартал-95" Юрій Ткач, відомий участю у "Танцях з зірками", веселить своїх підписників кумедним контентом навіть у відпустці.
Комік показав, як розважається у Домінікані разом зі своєю родиною.
На відео із хештегом #перегрівся Ткач зняв себе у басейні з червоним від сонця обличчям.
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А ще Юрій постить милі відео з 7-річною донькою Лізою.
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А поки Юрій Ткач продовжує веселити свою родину на узбережжі Карибського моря, його колега, телеведучий Сергій Притула, повіз свою дружину у відпустку "не на ті піраміди".
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