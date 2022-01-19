Перегрівся: Ткач у Домінікані насмішив мережу червоним обличчям

Актор студії "Квартал-95" Юрій Ткач, відомий участю у "Танцях з зірками", веселить своїх підписників кумедним контентом навіть у відпустці.

Комік показав, як розважається у Домінікані разом зі своєю родиною.

На відео із хештегом #перегрівся Ткач зняв себе у басейні з червоним від сонця обличчям.

Про сонцезахисні креми Ткач, певно, не чув

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрій Ткач 🇺🇦 (@yuriy_tkach)

А ще Юрій постить милі відео з 7-річною донькою Лізою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрій Ткач 🇺🇦 (@yuriy_tkach)

Родина коміка має виглядати приблизно так :) фото з instagram

А поки Юрій Ткач продовжує веселити свою родину на узбережжі Карибського моря, його колега, телеведучий Сергій Притула, повіз свою дружину у відпустку "не на ті піраміди".