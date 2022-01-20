Саніна, Onuka, alyona alyona та Пивоваров об'єднали музичні стилі для спільного кліпу
Українські виконавці Юлія Саніна, Onuka, alyona alyona та Артем Пивоваров презентували кліп на спільну пісню "Твій день".
Композиція стала саундтреком до комедії "Найкращі Вихідні", прем’єра якої відбудеться уже в лютому.
У відео режисер фільму (а за сумісництвом і кліпу) Влад Климчук показав кожного з артистів як поодинці, так і разом. До відеороботи включили також фрагменти майбутньої стрічки.
Текст до пісні написали у співавторстві alyona alyona, Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Onuka. Саундпродюсером композиції виступив Євгеній Філатов (The Maneken).
ДИВІТЬСЯ КЛІП:
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто боротиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення"-2022.
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