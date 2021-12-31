"Такого палкого кохання, як у нас": бойфренд alyona alyona помацав її за бюст для новорічної листівки. ФОТО

У 2021-му аlyona alyona ділилася не лише творчими успіхами.

У вересні зірка вперше показала свого хлопця, тіктокера Дениса, з яким записала новорічне привітання.

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"Від щирого серця хочемо привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати вам щастя, здоров’я успіхів, слави, діточок, як на небі зірочок. А ще такого палкого кохання, як у нас і мирного неба над головою", – сказала реперка у відео.

Ретро образи заслуговують окремої уваги фото i nstagram@alyona.alyona.official

Денис доєднався до привітання і передав "поцілунки" шанувальникам.

У пості під відео реперка звернулася до 2021-го.

"Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя", – написала Альона.

Нагадаємо, цьогоріч alyona alyona крім сольних композицій, реперка записала також сингл зі Святославом Вакарчуком та Сергієм Жаданом.

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