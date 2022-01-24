Вагітна Астровська прикрила снопом голі "диньки" та посвітила чималим животом

Співачка і телеведуча Аліна Астровська, яка незабаром стане мамою вперше, розказала кілька цікавих фактів про свою вагітність.

В Instagram майбутня матуся зізналася, що цілий місяць не казала чоловіку про вагітність. А ще Аліна дуже здивувалася новому розміру своїх грудей.

"Перші 3 тести були негативними, і я подумала, що це просто затримка. З нами часто спить кішка, але несподівано для мене, в одну з ночей вона лягла на живіт і так муркотіла до ранку. Прокинувшись, я зробила тест, і ще місяць не говорила Антону, що побачила дві смужки", - зізналася Астровська.

Також Аліна зауважила, що токсикозу в неї не було, зате вона дуже хотіла гречку.

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"Мені завжди здавалося, що я буду супер-емоційною, але за 8 місяців плакала 2 рази і те - все закінчувалося сміхом). З одягу для вагітних я купила тільки джинси (Все що продають у спеціалізованих магазинах - жах і суцільне приниження!", - заявила Астровська.

"Я, звичайно, знала, що форми поміняються, але побачити ліфчик на собі на 4 розміри більше за звичайний – шок! (І кажуть, це не кінець, прогресії диньок у просторі", - пожартувала Аліна.

"Пузожитель за всю вагітність літав 15 разів ✈. Вибрала акушерку кілька років тому! Розповім вам про неї вже після . Зі мною двічі знайомилися хлопці в кафе, не помічаючи величезний живіт, а потім я вставала))). Не перестала працювати, займатися спортом, танцювати, кохатися і жити тим життям, що було", - підсумувала Астровська.

Нагадаємо, про свою вагітність Аліна повідомила у листопаді минулого року.