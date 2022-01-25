"Міс Україна" Яремчук попозувала біля басейну у зухвалому купальнику. ФОТО

"Міс Україна"-2021 Олександра Яремчук потішила своїх фанів гарячими фото у купальнику.

На знімках, які титулована красуня виклала у своєму Instagram, Яремчук позує біля басейну у бікіні, яке, ну дуже вигідно, підкреслює груди.

Такі кадри можуть претендувати на звання "найгарячіших" у профілі Олександри

Реклама:

У конкурсі "Міс Україна"-2021 Яремчук перемогла у жовтні 2021-го. Також 22-річна красуня має не лише титул й корону, але і диплом із "Менеджменту бізнес-організації" Київського національного університету. Красуня обожнює спорт і понад 10 років займається танцями.

Нагадаємо, фінал "Міс Світу"-2021, який мав відбутися у грудні в Пуерто-Рико, перенесли через випадки захворювання на коронавірус серед організаторів та самих учасниць. Конкурс відтермінували щонайменше на 90 днів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: