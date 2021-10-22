22-річна Олександра Яремчук стала новою "Міс Україна"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 10:09

21-го жовтня в столичному Палаці "Україна" відбувся фінал конкурсу Miss Ukraine. Переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук.

 
22-річна Олександра - нова "Miss Ukraine"
фото з instagram яремчук 
 
скріншот із instagram "міс україна"

Як зазначається в Instagram конкурсу, Олександра народилася в Вінницькій області. Дівчина закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації".

 
 
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Понад 10 років красуня професійно займається танцями та не уявляє свого життя без спорту.

У грудні Яремчук представить Україну на конкурсі "Міс світу" в Пуерто-Рико.

 
Яремчук не уявляє свого житття без спорту
 
 
 
 

Як відомо, в позаминулому році "Міс світу" стала Тоні-Енн Сінгх із Ямайки. Представниця України Маргарита Паша увійшла в Топ-40.

Нагадаємо, 15-го жовтня обрали "Міс Україна-Всесвіт"-2021.


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