Фінал "Міс Світу"-2021 перенесли через коронавірус
Фінал конкурсу "Міс Світу"-2021, який мав відбутися 16 грудня у Пуерто-Рико, перенесли за декілька годин до початку, через нові випадки зараження коронавірусом серед команди організаторів та конкурсанток.
Таке рішеня було прийнято організаторами після зустрічі із вірусологами та медичними експертами конкурсу. Наразі фінал відтермінували на 90 днів. Дівчата та їхні команди, а також місцева адміністрація будуть відправлені на карантин, по закінченню якого вони повернуться до своїх країн.
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Від України участь у конкурсі бере 22-річна Олександра Яремчук. Дівчина у своєму Instagram зізналася, що розчарована та засмучена перенесенням фіналу. Загалом у конкурсі беруть участь 97 дівчат.
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Нагадаємо, Олександра родом із вінницької області. Дівчина закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації".
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