Клум потрясла дупцею у дуеті із драг-квін. ВІДЕО

Німецька супермодель Гайді Клум, схоже, подалася у танці. Принаймні, потрясти дупцею, відтворивши кілка рухів тверку, вона може.

На відео, яке модель виклала в Instagram, компанію їй складає драг-квін Пабло Вітар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Tea Time", – написала під відео Гайді, відсилаючись на пісню Chai Tea With Heidi, записану Снуп Доггом у співавторстві із нею.

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Саме під цю пісню Пабло та Гайді танцюють тверк на відео.

До речі, танцювати Гайді є чим) фото instagram@heidiklum

Нагадаємо, нещодавно Клум разом із донькою з’явилася на обкладинці глянцю.

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