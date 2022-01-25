Клум потрясла дупцею у дуеті із драг-квін. ВІДЕО
Вівторок, 25 січня 2022, 18:45
Німецька супермодель Гайді Клум, схоже, подалася у танці. Принаймні, потрясти дупцею, відтворивши кілка рухів тверку, вона може.
На відео, яке модель виклала в Instagram, компанію їй складає драг-квін Пабло Вітар.
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"Tea Time", – написала під відео Гайді, відсилаючись на пісню Chai Tea With Heidi, записану Снуп Доггом у співавторстві із нею.
Саме під цю пісню Пабло та Гайді танцюють тверк на відео.
Нагадаємо, нещодавно Клум разом із донькою з’явилася на обкладинці глянцю.
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