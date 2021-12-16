Донька Клум попозувала для глянцю у в’єтнамках, короні та сукні Dolce&Gabbana. ФОТО

17-річна донька Хайді Клум Лені Олумі, яка нещодавно знялася для обкладинки казахського Harper's Bazaar, знову попозувала для глянцю.

Цього разу на заміну чудернацьким перукам прийшла корона, а височенним підборам – в’єтнамки.

Каміння в короні й манікюр – в тон сукні фото instagram@leniklum

"У Dolce&Gabbana для Elle USA відразу після мого дебюту на шоу у Венеції", – написала Лені, маючи на увазі участь у показі бренду, який відбувся напередодні зйомки.

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Стілець достойна заміна корони фото instagram@ninagarcia

Підтримати дівчину на шоу прийшла не лише зіркова матуся, але і її чоловік, гітарист гурту Tokio Hotel Том Кауліц.

Нагадаємо, Лені не вперше позує для глянцю. На рахунку дівчини є декілька обкладинок, зокрема, німецького Vogue, для якої вона знялася разом із матір’ю.

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