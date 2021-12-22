Клум із донькою покрасувалися на обкладинці російського глянцю. ФОТО

Середа, 22 грудня 2021, 10:30

Модельна кар’єра доньки Гайді Клум Лені Олумі стрімко набирає обертів.

Нещодавно дівчина знялася у фотосеті для американського Elle, а днями з’явилася на обкладинці російської версії журналу разом зі своєю зірковою мамою.

 
Темою номера стали листи. Клум зізналася, що інколи пише романтичні послання своєму чоловікові, музиканту Тому Кауліцу
фото @robertErdman 

Обкладинка має декілька версій.

 
17-річна Лені полюбляє листами вітати бойфренда із днем народження 
 

Це – не перша спільна зйомка для глянцю Гайді й Лені. Раніше вони позували для німецького Vogue.

 
 
До зйомки увійшли не лише ч/б кадри

Нагадаємо, якось Лені розповіла, що давно марить кар’єрою моделі. Однак досвідчена матуся забороняла дівчині зніматися, допоки їй не виповнилося 16 років.

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