Michelle Andrade без мейкапу засвітила "підгорілі" плечі. ФОТО

Співачка й телеведуча Мішель Андраде наразі подорожує світом разом із командою шоу "Орел і решка", знімаючи новий сезон. Дівчина встигає не лише працювати, але і відпочивати на пляжі і навіть ділитися контентом в Instagram.

Красуня зробила no makeup селфі, на яких засвітила підгорілі плечі.

Хтось відпочиває у дуже спекотних місцях) фото instagram@mishvirmish

"Сонце, океан, засмага… можна сказати, що моє літо 2022 уже почалося?", – запитала Андраде.

Нагадаємо, нещодавно співачка знялася у не менш гарячому фотосеті. У ньому Мішель позувала у зухвалих образах, зокрема, жакеті на голе тіло.

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