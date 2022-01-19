Корсет, розріз та жакет на голе тіло: Michelle Andrade посвітила принадами у гарячому фотосеті
19 січня 2022, 13:00
Співачка Мішель Андраде потішила прихильників новою звабливою зйомкою.
У фотосеті артистка позує у кроп-топі, спідниці з неабияким розрізом, а також у жакеті на голе тіло.
Дивлячись на ці фото, важко повірити, що колись співачка мала певні комплекси. Зокрема, через свої руки та вуха.
Нагадаємо, Андраде в інтерв’ю зізналася, що наразі перебуває у стосунках. Ім’я коханого дівчина не назвала. До цього зірка зустрічалася 5 років із співаком Микитою Ломакіним.
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