Корсет, розріз та жакет на голе тіло: Michelle Andrade посвітила принадами у гарячому фотосеті

Співачка Мішель Андраде потішила прихильників новою звабливою зйомкою.

У фотосеті артистка позує у кроп-топі, спідниці з неабияким розрізом, а також у жакеті на голе тіло.

Увесь фотосет співачка позувала у total black образах фото instagram@mishvirmish

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Вбивчий погляд

Дивлячись на ці фото, важко повірити, що колись співачка мала певні комплекси. Зокрема, через свої руки та вуха.

Нагадаємо, Андраде в інтерв’ю зізналася, що наразі перебуває у стосунках. Ім’я коханого дівчина не назвала. До цього зірка зустрічалася 5 років із співаком Микитою Ломакіним.

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