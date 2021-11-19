Тонкі вуха, хлопець і плани щодо дітей: Michelle Andrade здивувала зізнаннями у новому інтерв'ю

Українська співачка й телеведуча болівійського походження Мішель Андраде поділилася подробицями особистого життя.

24-річна виконавиця стала гостею YouTube-шоу Слави Дьоміна. Чи не найголовнішою сенсацією стало зізнання зірки щодо стосунків.

Мішель зробила кілька особистих зізнань фото з instagram андраде

Спершу співачка заперечувала наявність хлопця, а потім під тиском визнала: "Так, у мене є стосунки і ми давно зустрічаємося".

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Більше дівчина говорити про це не захотіла, зате відповіла на питання про дітей.

"Дітки не зараз. Пізніше", - сказала Мішель і наголосила, що їй більше до вподоби європейська тенденція одружуватися та заводити малюків після 30 років.

Також ведучий запитав красуню про її комплекси. Андраде зізналася, що має фетиш на красиві руки.

Серце співачки зайняте, але для створення сім'ї поки зарано

"Обожнюю руки, але раніше свої руки не любила. Якогось разу Льоша та Настя (Потап і NK - ред) сказали мені: "Слухай, у тебе такі красиві пальчики". Після того я справді почала їх любити. Також вух соромилася, бо через те, що тонкі, в дитинстві падали. Зараз немає частини тіла, яку не люблю. Але є частини, які б хотіла пропрацювати. Наприклад, спорт. Але на це немає часу", – пояснила артистка.

Не оминули й тревел-шоу "Орел і решка". Андраде чесно розповіла, що її гонорар складає приблизно 2 тисячі доларів, і заперечила припущення про службовий роман.

"Ні, нічого не було. Ми там як сім'я, швидше. Можемо, звісно, якось пожартувати одне про одного, але це все", – підкреслила вона.

Нагадаємо, співачка 5 років зустрічалася з українським виконавцем Нікітою Ломакіним. Після розриву з ним Андраде не коментувала особисте життя до цього моменту, хоч і розповідала про чоловіка мрії.

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