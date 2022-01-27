Екс Лорак із 24-річною подружкою замилували мережу палкими обіймами на Занзібарі

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу разом зі своєю дівчиною Лілією нещодавно повернулися з теплої відпустки у Танзанії.

Хоча молода кохана Мурата вже встигла заповнити профіль купою знімків себе у купальнику, у 44-річного чоловіка з'явилося натхнення поділитися контентом вже після повернення додому.

Як гарно парочка вписалася в африканські пейзажі Фото з Instagram MURATNALCA

Коли намагаєшся серйозно подивитися у камеру, а не на бюст коханої

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Здається, Мурат справді щасливий

Нагадаємо, у січні 2019 року Ані Лорак і Мурат офіційно розлучилися після 10 років шлюбу. Не дивлячись ні на що, батько продовжує чудово проводити час зі своєю донечкою Софією і навіть познайомив її з 24-річною Лілією.