Дівчина екса Лорак засвітила попу в бікіні на африканському відпочинку

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу повіз свою дівчину Лілію на відпочинок до Танзанії.

Парочка там лише день, а Ліля вже встигла напостити фото себе в купальнику. Заразом і коханого в рожевих шортах і з голим торсом показала.

Подружка Мурата прилетіла на Занзібар і одразу фотографуватися

Селфі з акцентом на... океан

"So hot", - коротко підписала це фото Ліля

У Мурата труси під колір бікіні коханої

Лілія, до речі, на 19 років молодша за Мурата, і теж має доньку

Нагадаємо, дочка Мурата і Кароліни, Софія вже знайома з татовою дівчиною і навіть провела з ними канікули у Буковелі.

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