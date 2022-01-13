Дівчина екса Лорак засвітила попу в бікіні на африканському відпочинку
13 січня 2022, 14:37
Колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу повіз свою дівчину Лілію на відпочинок до Танзанії.
Парочка там лише день, а Ліля вже встигла напостити фото себе в купальнику. Заразом і коханого в рожевих шортах і з голим торсом показала.
Нагадаємо, дочка Мурата і Кароліни, Софія вже знайома з татовою дівчиною і навіть провела з ними канікули у Буковелі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Якщо не подобається, на*** з моєї сторінки": екс Лорак "вибачився" за лайку дочки
Лорак відвела до школи 10-річну доньку з вибіленими пасмами. ФОТО
"Вирішив змінити своє життя": ексчоловік Лорак розказав про стосунки з нею, Ferrari та 24-річну пасію
Приєднуйтесь до дискусії