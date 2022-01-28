Валевська на Шрі-Ланці похизувалася соковитими принадами в купальниках. ФОТО

Співачка Наталія Валевська навіть під час канікул, які проводить на Шрі-Ланці, не дає собі перепочинку від спорту. У Instagram 40-річна зірка демонструє свої тренування та їхній результат - фігуру в різноманітних купальниках.

"Все можна відкласти на потім, окрім щасливого сьогодні. Так, всі ми відкладаємо певні плани та бажання на потім. І це природно. Адже всі бажання неможливо задовольняти відразу, бо тоді б пропала цікавість жити далі", - поділилася думками Наталія.

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"Якщо відкладені бажання не викликають у вас негативних емоцій, і загалом ви задоволені своїм життям, таке відкладання є абсолютно нормальним. Але якщо відкладені бажання викликають емоційний дискомфорт, це вказує на певний внутрішній конфлікт", - застерегла вона.

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На думку Валевської, в такому випадку людина або відчуває внутрішній страх перед потенційними небезпеками, або ж це не те, чого вона насправді хоче і потребує.

"Друзі, ви і тільки ви самі повинні розуміти свої справжні бажання, і тільки тоді втілювати їх у життя. Сьогодні, завтра чи через місяць - вирішувати тільки вам", - підсумувала артистка.

Валевська радить розібратися в своїх бажаннях

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