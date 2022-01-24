Лорак у купальнику ефектно продефілювала на камеру. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно оголосила про тур Україною, наразі поїхала у відпустку.

Зірка відпочиває у теплих краях, однак де саме, вона не уточнила. У своїх сторіз Лорак покрутилася у купальнику та побажала підписникам гарного настрою.

Можливо артистка вирішила провести відпустку у Туреччині, адже саме там вона нещодавно зустрілася зі Славою Камінською та "нарвалася" на компліменти від колеги.

Зірка вже і фото встигла наробити фото instagram@anilorak

Схоже, у спортивних луках співачка не лише фотографується, а таки й дупцю качає

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Нагадаємо, нещодавно Лорак розповіла, як виховує доньку Софію. Артистка не приховує, що дозволяє "королеві" все.

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