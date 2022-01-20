Могилевська в купальнику покрасувалася на тлі засніженого Дніпра
Співачка Наталія Могилевська була серед тих відчайдухів, що на Водохреща занурювалися в крижану воду. А перед цим зірка встигла зробити кілька гарних фото.
"Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я лишаюся вірна рідному Дніпру", - заявила Наталія, додавши, що її зігрівають серця співгромадян.
46-річна співачка присвятила допис позитивному впливу короткотривалого переохолодження на організм, вивільненню ендорфінів та посиленню роботи імунної системи.
Нагадаємо, торік Могилевська розказувала, що дотримується інтервального голодування. А ще зірка не вживає м'яса та алкоголю.
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