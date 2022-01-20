Могилевська в купальнику покрасувалася на тлі засніженого Дніпра

Співачка Наталія Могилевська була серед тих відчайдухів, що на Водохреща занурювалися в крижану воду. А перед цим зірка встигла зробити кілька гарних фото.

"Поки всі позують у купальниках на закордонних курортах, я лишаюся вірна рідному Дніпру", - заявила Наталія, додавши, що її зігрівають серця співгромадян.

"Дівчатка, ось вам мій лайфхак, як вигуляти красиве літнє взуття, якщо воно в вас нове, а літо наче ще не скоро", - написала Наташа фото з instagram могилевської

46-річна співачка присвятила допис позитивному впливу короткотривалого переохолодження на організм, вивільненню ендорфінів та посиленню роботи імунної системи.

Співачка вчора купалася, а ви?

Нагадаємо, торік Могилевська розказувала, що дотримується інтервального голодування. А ще зірка не вживає м'яса та алкоголю.

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