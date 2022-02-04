Кунакі в новому фотосеті випнула соковитий бюст у шкіряному топі. ФОТО

Французька модель Тіна Кунакі стала обличчям нової колекції бренду Miaou.

Красуня переміряла ефектні та відверті луки і попозувала на тлі різних локацій.

Кунакі опублікувала світлини з фотосету у своєму Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно Тіна попозувала для обкладинки українського глянцю. А ще раніше модель засвітила спіднє від українського бренду на знімках із відпустки.

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