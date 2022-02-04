Кунакі в новому фотосеті випнула соковитий бюст у шкіряному топі. ФОТО

4 лютого 2022, 14:45

Французька модель Тіна Кунакі стала обличчям нової колекції бренду Miaou.

Красуня переміряла ефектні та відверті луки і попозувала на тлі різних локацій.

Кунакі опублікувала світлини з фотосету у своєму Instagram.

 
Кунакі обтягнула спокусливі форми шкіряним топом
фото з instagram tinakunakey

 
Цього року міні-спідниці стають все більш актуальними
 
Тіна уявила себе сексі-водійкою
 
Принти на одязі – окремий витвір мистецтва
 
Зачіска моделі та "зміїний" лук надають знімку епатажності

Нагадаємо, нещодавно Тіна попозувала для обкладинки українського глянцю. А ще раніше модель засвітила спіднє від українського бренду на знімках із відпустки.

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