Кунакі в новому фотосеті випнула соковитий бюст у шкіряному топі. ФОТО
4 лютого 2022, 14:45
Французька модель Тіна Кунакі стала обличчям нової колекції бренду Miaou.
Красуня переміряла ефектні та відверті луки і попозувала на тлі різних локацій.
Кунакі опублікувала світлини з фотосету у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Тіна попозувала для обкладинки українського глянцю. А ще раніше модель засвітила спіднє від українського бренду на знімках із відпустки.
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