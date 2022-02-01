Тіна Кунакі у розкішних вбраннях попозувала для обкладинки українського глянцю. ФОТО

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:45

Французька модель Тіна Кунакі з’явилася на обкладинці лютневого номера українського Elle.

Видання представило відразу дві версії обкладинки. Авторкою обох фото є легендарна фешн-фотографка Еллен фон Унверт. 

 
фото @ELLEN VON UNWERTH

Для Кунакі це – не перша співпраця з українськими глянцями. Красуня вже з’являлася на обкладинці L’Officiel.

 
До речі, якось модель приїздила до Києва, де мала "байкерську" зйомку

Нагадаємо, нещодавно модель показала архівні фото із відпустки, на одному із них Кунакі засвітила спіднє від українського бренду.

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