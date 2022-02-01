Тіна Кунакі у розкішних вбраннях попозувала для обкладинки українського глянцю. ФОТО
Вівторок, 1 лютого 2022, 13:45
Французька модель Тіна Кунакі з’явилася на обкладинці лютневого номера українського Elle.
Видання представило відразу дві версії обкладинки. Авторкою обох фото є легендарна фешн-фотографка Еллен фон Унверт.
Для Кунакі це – не перша співпраця з українськими глянцями. Красуня вже з’являлася на обкладинці L’Officiel.
Нагадаємо, нещодавно модель показала архівні фото із відпустки, на одному із них Кунакі засвітила спіднє від українського бренду.
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